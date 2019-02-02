السلطة تأمل في دعم قمة تونس للقضية الفلسطينية

المصدر: تونس - د.ب.أ

قال نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني، أمس، إنه يأمل أن تمنح القمة العربية المرتقبة بتونس دفعة للقضية الفلسطينية. وأعرب شعث، الذي يقوم بزيارة إلى تونس، إثر لقائه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، عن أمله في أن تسهم القمة العربية المقبلة في إعطاء دفعة جديدة للقضية الفلسطينية وإعادتها إلى صدارة الاهتمام العربي، كونها قضية العرب المركزية.

وشملت محادثات شعث مع السبسي جهود المصالحة الفلسطينية، بحسب ما ذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية أمس.

وقال السبسي بحسب البيان الرئاسي: «إن القضية الفلسطينية ستكون في صدارة اهتمام القمة المقبلة، وأن تونس لن تدخر أي جهد من أجل إبلاغ الحق الفلسطيني والدفاع عنه في العالم، لا سيما في أفق ترشح تونس للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي».