واشنطن تبدأ وقف مساعداتها عن الفلسطينيين

المصدر: القدس المحتلة - رويترز

قال مسؤول أمريكي، أمس، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أوقفت جميع مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. والقرار مرتبط بمهلة انتهت يوم 31 يناير حددها قانون أمريكي جديد يجعل الأجانب الذين يتلقون مساعدات أمريكية أكثر عرضة لدعاوى قضائية في مجال مكافحة الإرهاب.

وتعني المهلة أيضاً وقف مساعدات أمريكية بنحو 60 مليون دولار لقوات الأمن الفلسطينية. ويمكّن القانون الأمريكيين من إقامة دعاوى قضائية على أجانب يتلقون مساعدات أمريكية أمام المحاكم الأمريكية بناءً على مزاعم عن تورطهم في «أعمال حرب».

ورفضت السلطة الفلسطينية تلقي المزيد من التمويل الأمريكي. وقال المسؤول: «أنهينا بناءً على طلب من السلطة الفلسطينية مشروعات وبرامج معينة كان يجري تمويلها».