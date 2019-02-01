إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب رام الله

المصدر: وكالات

أصيب أربعة شبان فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد صلاة الجمعة اليوم بقرية المغير شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

كان أهالي القرية قد أدوا صلاة الجمعة فوق الأراضي المهددة بالمصادرة وأشعلوا الإطارات المطاطية فيما رشق عشرات الشبان قوات الاحتلال المتمركزة في المكان بالحجارة.

على صعيد متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم أربعة مواطنين من الضفة الغربية .. وتوغلت بشكل محدود شرق خانيونس جنوب قطاع غزة إلى جانب توغل أربع جرافات تابعة لها من بوابة كيسوفيم وسط القطاع باتجاه شرق خانيونس و قامت بتجريف أراضي المواطنين الفلسطينيين.