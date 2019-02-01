«السداسي العربي» يبحث مواجهة أزمات المنطقة

المصدر: عمّان ـ دبي، البيان، وكالات

بحث اجتماع وزاري عربي في الأردن، بمشاركة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أزمات المنطقة وسبل التعاون من أجل مواجهتها.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن اللقاء كان تشاورياً بين أشقاء وأصدقاء، مضيفاً: «لقد كان لقاء لتبادل وجهات النظر حول قضايانا الإقليمية، وحول سبل تعاوننا من أجل تجاوز الأزمات الإقليمية بما يحقق الأمن والاستقرار.

وهذا هدف مشترك بالنسبة لنا وبما يحقق مصالحنا العربية». وأشار الصفدي إلى أن اللقاء كان تشاورياً مفتوحاً من دون أجندة وبدون جدول أعمال، للحديث عن كيفية أن نعمل من أجل تحقيق مصالحنا العربية المشتركة، مردفاً: «الحوار كان إيجابياً ومثمراً وموسعاً، تطرقنا فيه إلى كل القضايا التي يجب أن نعمل معاً من أجل أن نعالجها، لتحقيق هدفنا المشترك في الأمن والاستقرار وخدمة قضايانا».

إلى ذلك، أكد معالي د. أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن اللقاء العربي السداسي في الأردن مبادرة خيّرة وإيجابية في تفعيل التعاون العربي حيال أزمات المنطقة. وشدّد معاليه على أن استقرار العالم العربي مسؤولية عربية بامتياز، وأن التنسيق ضروري في ظل تدخّلات إقليمية فجّة وغير مقبولة، مردفاً: «وضوح الرؤية والعمل المشترك طريقنا للاستقرار والازدهار».

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