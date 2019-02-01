مقتل 24 متشدداً في الصومال

المصدر: مقديشو ـ د.ب.أ

أعلنت الولايات المتحدة أن غارة أمريكية في الصومال قتلت 24 مسلحاً من حركة الشباب.

وأضافت القوات الأمريكية في بيان، أن الضربة الجوية نفذت أول من أمس في إقليم هيران بوسط البلاد، وأنها حسب تقديراتهم لم تسفر عن مقتل أي مدني.

وقال البيان إن «هذه الضربة الجوية الدقيقة جزء من جهد أكبر لدعم الجيش الوطني الصومالي، حيث تزيد الضغط على الشبكة الإرهابية وجهودها للحشد في المنطقة».

وتتعاون القوات الأمريكية مع قوات الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميسوم) وقوات الأمن الوطني الصومالية، لتنفيذ عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في الصومال.