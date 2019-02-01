منظمة «أطباء بلا حدود» : أكثر من 8 آلاف شخص فروا من العنف في بوركينا فاسو

المصدر: كيب تاون ـ د.ب.أ

أفادت منظمة «أطباء بلا حدود» الطبية، أمس، بأن أكثر من ثمانية آلاف شخص فرّوا من أعمال العنف العرقية التي تشهدها مناطق وسط وشمالي بوركينافاسو.

وأنهم أصبحوا في حاجة إلى مساعدة عاجلة. وأوضحت المنظمة، في تقرير، أنه منذ مطلع الشهر الماضي، هاجمت جماعات مسلحة العديد من القرى، حيث هددت السكان بالبنادق والمناجل، وأحرقت عدداً لا يحصى من المنازل. وأضافت أن عدداً من القتلى سقطوا خلال يناير الماضي وأصيب كثيرون. وأشارت إلى أن الآلاف من الأشخاص فروا إلى القرى المجاورة، ويقيم معظمهم في خيام بدائية أو في منازل غرباء.