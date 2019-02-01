الجيش اليمني: إيران تدعم الحوثي بـ30 مليون دولار شهرياً

المصدر: عدن - وكالات

كشف الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، عبده مجلي، عن دعم إيراني لميليشيا الحوثي بالمشتقات النفطية بنحو 30 مليون دولار شهرياً، وتزويدها بآلاف الألغام المحرمة دولياً التي تتم زراعتها في المناطق الآهلة بالسكان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس، بمحافظة مأرب، استعرض فيه انتهاكات الميليشيا وخروقها المتكررة لاتفاق السويد، وانتصارات الجيش اليمني في مختلف الجبهات، إذ أكد الناطق باسم الجيش اليمني السيطرة على مواقع استراتيجية في جبهة المزرق بمديرية حرض محافظة حجة، وتحقيق تقدم في مختلف جبهات صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمالي البلاد، موضحاً أنه تم تحرير منطقة التباب السود المطلة على الخط الدولي الرابط بين باقم ومدينة صعدة، واستكمال السيطرة على جبال السن الاستراتيجية الواقعة في محيط جبال المليل بمديرية كتاف، إضافة إلى السيطرة على جبال الضرائب وجبال العش وجبال كوخ مران.

وأفاد مجلي بأن مقاتلات التحالف ساندت قوات الجيش في مختلف الجبهات، وقصفت مواقع الميليشيا وتعزيزاتها. وقال إن ميليشيا الحوثي ارتكبت 760 خرقاً منذ بدء سريان الهدنة في الحديدة 18 ديسمبر حتى 31 يناير الماضيين منها 370 خرقاً على مواقع الجيش اليمني.