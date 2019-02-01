مصر والكويت تطلقان تدريبات عسكرية مشتركة

المصدر: القاهرة - البيان

انطلقت بالتزامن فاعليات التدريبات المشتركة (الصباح -1/‏ اليرموك -4) بين عناصر من القوات المسلّحة المصرية والكويتية والتي تستمر بضعة أيام في دولة الكويت، حيث وصلت عناصر من القوات الجوية والبحرية وقوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة المصرية عبر المنافذ البحرية والجوية الكويتية.

وتشمل فاعليات التدريب (الصباح -1)، بحسب بيان المتحدث العسكري للقوات المسلّحة المصرية، عقد المحاضرات النظرية والعملية ومؤتمرات ما قبل الإبحار وتنسيق الجهود لتنفيذ الأنشطة التدريبية المخططة، والتي تتضمن تنفيذ عمليات مشتركة بالتعاون بين عناصر القوات الجوية والبحرية وقوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة.

كما تشتمل أنشطة التدريب الجوي المصري الكويتي (اليرموك -4) التدريب على تنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية على الأهداف الحيوية لتعزيز القدرة على إدارة أعمال قتال جوية مشتركة باستخدام التشكيلات الجوية للجانبين، حيث بدأ التدريب بتوحيد المفاهيم العملياتية بين الطيارين والأطقم الجوية المشاركة بما يسهم في صقل المهارات والوصول إلى أنسب أساليب التعاون المشترك كذلك التدريب على الاستطلاع الجوي للأهداف المعادية وتنفيذ تشكيلات جوية.