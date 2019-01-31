العاهل الماليزي يؤدي اليمين الدستورية

المصدر: البيان الإلكتروني

يؤدي الملك الماليزي الجديد عبدالله السلطان أحمد صباح الخميس اليمين الدستورية في العاصمة الماليزية كوالالمبور ضمن مراسم احتفالية وتقليدية.

ويصل الملك عبدالله سلطان من مطار كوالالمبور إلى مبنى البرلمان برفقة زوجته حيث يستقبله كبار المسؤولين وحكام الولايات لينتقل بعدها للقصر الملكي وتستكمل مراسم تنصيبه.

ويقام حفل التنصيب وسط إجراءات أمنية مشددة بعد أيام على انتخاب الملك الجديد بموجب نظام التناوب بين السلاطين التسع للولايات الملكية.

وانتشرت صور الملك على طول الطرقات الرئيسية للعاصمة كوالالمبور، ورفعت الأعلام الماليزية وأعلام الولايات في مختلف أنحاء البلاد.

ويشغل الملك الجديد منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة ويصدر قرارت العفو العام، ويمثل البلاد في المهام الدبلوماسية الخارجية من دون التدخل في السياسات العامة للدولة.

وتم تقليص صلاحيات الملك في ثمانينيات القرن الماضي لتصبح شرفية ورمزية، أما السلطة الفعلية فأصبحت بيد الحكومة رئيس السلطة التنفيذية.

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