التحالف العربي يدمر طائرة حوثية مسيـّرة باتجـاه أبها

المصدر: الرياض - د.ب.أ

أعلن التحالف العربي في اليمن، تدمير الدفاع الجوي السعودي طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة أبها جنوب غرب المملكة.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي في بيان له إنه «ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة، تبين أنها طائرة من دون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية». وأوضح المالكي أن «قيادة القوات المشتركة للتحالف تحذر، وبأشد العبارات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين».

وقال البيان: «إن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة، وستتخذ قيادة القوات المشتركة كل الإجراءات الرادعة، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».