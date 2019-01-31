توقيع اتفاقية تعاون بين اليمن والصين في الرياض

المصدر: الرياض- سبأنت

جرى في مقر السفارة اليمنية في الرياض، التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، بمنحة قيمتها 60 مليون يوان صيني لدعم تنفيذ مشاريع تنموية ومساعدات إنسانية يتم الاتفاق عليها لاحقاً بين البلدين.

وأعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، الدكتور نجيب العوج، عن شكر الحكومة اليمنية لحكومة جمهورية الصين الشعبية، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وحرص قيادة البلدين الصديقين على تمتينها وتطويرها في مختلف المجالات. وأكد حرص الحكومة على تعزيز آفاق العمل المستقبلية لدعم وتوطيد وتطوير العلاقة بين البلدين في مختلف مجالات التعاون، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية والنقل والطاقة والمساعدات الصينية لليمن، وزيادة حجـم التبـادل التجـاري بيـن البلديـن.





