قرقاش: نعارض أي تدخل غير عربي في أراضٍ عربية

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، رفض دولة الإمارات إقامة تركيا منطقة عازلة في سوريا.

وقال في مقابلة مع قناة «الحرة»، من العاصمة الأميركية واشنطن: «إنه لا بد من التمييز بين إعادة العلاقة مع دمشق وبين الموقف السياسي. فتح السفارة هو لإعادة نوع من التواصل، أما الموقف السياسي فلم يتغير، من حيث دعم مسار جنيف، واجتماع اللجنة الدستورية، وإيجاد إطار دستوري لحل سياسي».

وبخصوص الموقف من نوايا تركيا إقامة منطقة عازلة شمالي سوريا، قال معاليه: «أي تدخل غير عربي في أراضٍ عربية سلبي»، داعياً إلى حماية الأكراد ضمن سوريا موحّدة.

وأكد أن الأزمة القطرية مرتبطة بشخصية الأمير السابق، وأي انفراج ينتظر تولي الأمير الحالي مسؤولياته الحقيقية كحاكم.



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