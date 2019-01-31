الإمارات: التحالف مستعد لاستخدام القوة لحمل الحوثيين على الالتزام باتفاق السويد

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنه للحفاظ على وقف إطلاق النار وأي أمل في العملية السياسية، يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط على الحوثيين لوقف الانتهاكات، وتسهيل قوافل المساعدات، والمضي قدماً في الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة كما هو متفق عليه.

وأضاف قرقاش، في سلسلة تغريدات له عبر تويتر، وتابع أنه بعد 6 أسابيع منذ بدء وقف إطلاق النار في الحديدة، وصلت الانتهاكات الحوثية إلى ما يقارب 1000 انتهاك، وقتل 71 من اليمنيين و534 جريحاً، مشيراً إلى هجمات بقذائف الهاون ضد الإمدادات الغذائية والأسواق العامة خلال الأسبوع الماضي.

وأكد معاليه أنه لا يزال الحوثي في مدينة وموانئ الحديدة، والميليشيا تمنع قوافل المساعدات من مغادرة الحديدة، والسفن من دخول الموانئ، ما يشكّل عائقاً حقيقياً أمام عملية السلام.

وقال معالي الوزير قرقاش إن التحالف العربي مستعد لاستخدام قوة أكثر دقة لدفع الحوثيين إلى الالتزام باتفاق السلام في الحديدة، مشيراً إلى أن قوات التحالف قامت أمس، بقصف عشرة مواقع تدريب تابعة للميليشيا الحوثية خارج محافظة الحديدة، حيث يسري وقف لإطلاق النار بموجب الاتفاقات.



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