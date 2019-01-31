استشهاد فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال

المصدر: الأراضي المحتلة ــ وكالات:

أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، أمس، النار على فتاة فلسطينية على حاجز الزعيّم شرقي القدس المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الفتاة البالغة من العمر (16 عاماً)، وهي طالبة في الصف الحادي عشر. وأكدت مصادر فلسطينية أن الشهيدة هي: سماح زهير مبارك من سكان رام الله.

وزعمت مصادر عبرية أن جنود الاحتلال اشتبهوا بمحاولتها تنفيذ عملية طعن. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن قوات الاحتلال منعت طواقمها من تقديم الإسعافات للفتاة قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

في الأثناء، أصيب شاب بجروح، جراء دهسه من قبل مستوطن أثناء قيادته دراجته الهوائية في بلدة الفندق شرق قلقيلية. وذكرت مصادر محلية أن ساري سمير برهم (20 عاماً)، من سكان قرية كفر قدوم، دهسه مستوطن بسيارته عمداً وهو يركب دراجة هوائية على الشارع الرئيس. ونقل الشاب إلى مستشفى العربي التخصصي في نابلس، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

إلى ذلك، يدرس مسؤولون إسرائيليون إمكانية حظر عمل منظمة العفو الدولية، بعد دعوتها شركات السفر والسياحة العاملة عبر الإنترنت لوقف التعاون مع المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأعلن وزير الشؤون الاستراتيجية غلعاد إردان أن وزارته تدرس إمكانية حظر عمل المنظمة، بعدما وجهت اتهامات لشركات حجز تعمل عبر الإنترنت مثل «إير بي إن بي» و«بوكينغ.كوم» و«إكسبيديا» و«تريب أدفايزور» بـ «دعم التوسع الاستيطاني» و«التربح من جرائم الحرب».

وفي تقريرها بعنوان «الوجهة... الاحتلال» أكدت «العفو الدولية» أن الشركات السياحية المذكورة «تغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين».

وقالت إنها «وثَّقت كيف تساعد شركات الحجز عبر الإنترنت على تشجيع السياحة إلى المستوطنات، ومن ثم تسهم في استمرار وجودها وتوسعها».

ودعت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من لندن مقراً لها هذه الشركات الكبرى لوقف عرض مساكن وأنشطة ورحلات ترفيهية في هذه المستوطنات.

وجدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، دعوته للمجتمع الدولي لاحترام التزاماته بموجب القانون الدولي، وإصدار المبادئ التوجيهية للسياحة، لضمان عدم المساهمة أو التورط في «المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي».

12

صادقت محكمة إسرائيلية في عوفر على أوامر الاعتقال الإداري بحق 12 أسيراً فلسطينياً. وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان أن المحكمة ثبتت أوامر الاعتقال الإداري بحقّ خمسة أسرى 6 أشهر. وحسب البيان، تم كذلك تمديد الأوامر على ستة أسرى 5 أشهر، و3 أشهر لأسير واحد.