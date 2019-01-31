وفاة 12 شخصاً جراء السيول في السعودية

المصدر: الرياض - وكالات

توفي 12 شخصاً وأصيب آخرون خلال هذا الأسبوع، نتيجة السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة شمال غربي السعودية، حسبما أعلن الدفاع المدني. وأوضح الدفاع المدني السعودي في بيان، أمس، أنّ 10 أشخاص لقوا حتفهم في منطقة تبوك، وواحد في المدينة المنورة، وآخر في منطقة الحدود الشمالية.

وقال الدفاع المدني، إن جميع حالات الوفاة سببها السيول الجارفة. ومن جهة أخرى، كشفت قوات الدفاع المدني، أنها أنقذت 271 شخصاً على مدار الأيام الأربعة الماضية، بينهم 21 في منطقة مكة المكرمة، و52 في المدينة المنورة، و140 في تبوك، و26 في الحدود الشمالية قرب الأردن.

كما جرى إنقاذ كثيرين في مكة المكرمة وتبوك ومنطقة الحدود الشمالية، فيما نقل العشرات ممن تضررت منازلهم إلى مراكز إيواء. وغمرت الأمطار الغزيرة، الوديان الصحراوية، وأجبرت المدارس على الإغلاق. ونصح المركز الإعلامي التابع للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر، وعدم الوجود في مواقع جريان السيول والأودية.

وشهدت السعودية في نوفمبر الماضي، سقوط أمطار غزيرة أيضاً، إلى جانب دول أخرى في المنطقة، بينها الأردن، حيث لقي 13 شخصاً على الأقل حتفهم بسبب السيول، والكويت، حيث لقي شخص واحد حتفه.