«الأمة الكويتي» يقرّ إسقاط عضوية إخوانييْن

المصدر: الكويت - وكالات

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، الموافقة على خلو مقعدي النائبين الإخوانيين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا في البلاد.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا الكويتية في الـ19 من ديسمبر الماضي، حكماً قضائياً ببطلان المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ما يترتب عليه إسقاط عضوية النائبين الإخوانيين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش.

وفي نوفمبر 2017، صدر حكم بحبس كل من الطبطبائي والحربش ثلاث سنوات وستة أشهر في القضية المعروفة إعلامياً باقتحام مجلس الأمة، إلا أنّ البرلمان صوّت في أكتوبر الماضي لصالح احتفاظهما بعضويتهما.

وأكدت المحكمة أن الحصانة الممنوحة لأعضاء مجلس الأمة ليست مقررة لمواجهة الأحكام القضائية، كما أنه لا ينبغي أن يذهب البرلمان في استقلاله إلى حدّ التغول على اختصاصات باقي السلطات في الدولة، أو تتحوّل الحصانة إلى وسيلة لخرق القانون.

وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر 2011 حين اقتحم نواب وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء آنذاك ناصر المحمد الصباح.