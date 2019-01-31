قرقاش: التحالف العربي ملتزم بحفظ الأمن والاستقرار في باب المندب

المصدر: البيان الالكتروني

حض معالي أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الأمم المتحدة على اتخاذ تحرك عاجل لوقف انتهاكات الحوثيين، مؤكداً أن التحالف العربي جاهز لاستخدام قوة أكثر دقة لدفع الحوثيين على الالتزام باتفاق السويد، مشيراً إلى أن الحوثيين لم ينفذوا التزاماتهم بالانسحاب من الحديدة ومينائها تجسيدا لاتفاق ستوكهولم برعاية الأمم المتحدة.

وأعلن قرقاش أن التحالف نفذ عملية نوعية استهدفت معسكرات ومخازن أسلحة للميليشيات الحوثية في اليمن، وذلك بقصفه 10 معسكرات تدريب للحوثيين خارج محافظة الحديدة الأربعاء، مؤكداً أن عملية استهداف ميليشيات الحوثي تتوافق مع مبادئ القانون الدولي،

وصرح فرقاش في تغريدة على تويتر أن "التحالف ملتزم بحفظ الأمن والاستقرار في باب المندب، وتحييد التهديدات الحوثية للملاحة في البحر الأحمر