استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال شرقي القدس

المصدر: البيان الإلكتروني

استشهدت فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي على حاجز عسكري شرقي مدينة القدس وفق ما ذكرت وزارة الصحة اليوم الأربعاء.

وأضافت في بيان مقتضب أن مواطنة لم تُعرف هويتها فارقت الحياة عقب إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليها شرقي القدس.

وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي امرأة ممددة على الأرض على حاجز الزعيم العسكري شرق القدس وعددا من أفراد الأمن الإسرائيلي على مقربة منها. ويربط هذا الحاجز بلدة الزعيم مع مدينة القدس.

ولم يصدر بعد تعقيب من القوات الإسرائيلية على الواقعة.

وتأتي الحادثة بعد أسبوع من مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي عند حاجز حوارة جنوبي نابلس، بزعم محاولته طعن احد الجنود.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الجنود الإسرائيليين المتواجدين عند الحاجز أطلقوا نيرانهم صوب الشاب بصورة مباشرة مما أدى إلى مقتله.