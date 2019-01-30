الإمارات تنفذ 4 محطات للمياه بكسلا بمبلغ 644 ألف دولار وتبدأ بتنفيذ 10 آبار أخرى

المصدر: كسلا - البيان

نفذت دولة الإمارات مشروعات تنموية في محلية غرب كسلا بالسودان في المياه وأنشأت 4 مضخات بسعة تخزينية تقارب نحو 400 متر مكعب يستفيد منها ما يزيد عن 20 ألف مواطن فيما تم توقيع 10 عقود بأمانة حكومة كسلا لتنفيذ 10 ابار للمياه الصالحة للشرب.. كما يجري الاستعداد لإنشاء محطات نيلية من نهر عطبرة لحل مشكلة العطش لدعم مشاريع استقرار وتوطين الرحل.

وافتتح سفير الدولة حمد الجنيبي أمس 4 محطات مياه للشرب في مناطق (بركات، أبو طلحة، العالمية، دريهيش) في محلية ريفي غرب كسلا بسعات تخزين تتراوح ما بين 16-15 مترا مكعبا لتغطية ما يقارب 150 ألف نسمة تعمل بالطاقة الشمسية في إطار توطين الرحل من قبيلة الرشايدة وحل مشكلة العطش تنفيذا لبرنامج "زيرو عطش" الذي يهدف لتحقيق الاستقرار والتنمية .

وتفقد السفير يرافقه والي ولاية كسلا جماع آدم جماع والجهاز التنفيذي وعدد من المانحين من دولة الإمارات الأربع محطات مياه بمناطق قبيلة الرشايدة غرب كسلا وعبر سكان المناطق عن شكرهم وتقديرهم لحكومة أبوظبي وأكدوا دعمها المتواصل لمشاريع التنمية في مناطقهم وخاطب سفير الإمارات حمد الجنيبي حشداً جماهيريا كبيرا بمنطقة دريهيش.

وتعهد السفير بأن تساهم دولة الإمارات في مشاريع التنمية في ريفي غرب كسلا من مياه وتعليم وصحة.

وأكدت دولة الإمارات حرصها واعتزازها بالتعاون مع حكومة السودان والاستمرار في دعم الخدمات الاساسية لمواطني ولاية كسلا وأبدى سفير الإمارات حمد الجنيبي في زيارة أمس لمحلية ريفي غرب كسلا سعادته بالزيارة لمدينة كسلا وقال عنها أنها ولاية المجد والتاريخ.. الذي يشرب من نبعها يعود إليها. ونقل استعداد حكومة دولته الاستمرار في دعم مشاريع التنمية وقال أن الحكومة الإماراتية تعتز أشد الاعتزاز بعلاقاتها مع السودان ولقاء شعبه وأكد على أن مشروع الآبار الذي نفذته دولة الإمارات غيّر حياة المواطنين وكشف عن مشروعات استراتيجية سيتم تنفيذها في كسلا .

فيما قال والي ولاية كسلا آدم جماع آدم أن خير الإمارات على السودان وأهل كسلا كثير وممتد ومتواصل بدء من مشاريع تجمع القري في محلية اروما واصفا إياها بالبنيان المرصوص الذي يظل شاهدا على عطاء أهل الإمارات وثمن جهودهم في دعم الامداد المائي الذي يأتي في إطار اهتمام حكومة السودان وتنفيذ برنامج "زيرو عطش" وتعهد بأن كسلا ستكون الولاية الأولي في السودان التي تكمل البرنامج، وقال جماع إن الطريق القومي الذي يمر بأول حدود كسلا حتى نهايتها هو جزء من الوصل بين أهل الإمارات وشعب كسلا وأعلن عن خدمات تعمل على تنفيذها حكومته في محلية ريفي كسلا.

وأكد وزير البني التحتية والتخطيط العمراني مجذوب أبو موسي مضي حكومة الولاية قدما في تنفيذ برنامج زيرو عطش وحل مشكلة انعدام المياه في الولاية كافة وكشف عن 28 دراسة لآبار جاهزة لدعم استقرار الرحل.

فيما أعلن معتمد محلية ريفي غرب كسلا محمد العبيد توقيع اتفاقية لإنشاء 10محطات مياه نيلية من نهر عطبرة يستفيد منها حوالي 150 ألف نسمة بدعم إماراتي سيبدأ تنفيذها خلال أسبوعين بالإضافة للمحطات الأربع التي تم افتتاحها بالأمس وقال إن المحطات الأربع أحدثت فارقا كبيرا لأهل المحلية في تخفيف معاناة الحصول على المياه وأضاف أن مشكلة شح المياه كانت تمثل تحديا كبيرا لمواطني محليته وقال أنهم كانوا يتحصلون عليها بالتناكر وأثرت على التعليم والصحة.

ومن جهته ترحم ناظر عموم قبائل الرشايدة أحمد حميد بركي على الشيخ زايد آل نهيان وقال إن خيره عم على الجميع، وشكر سفير الإمارات على وقفته مع السودان وشعبها.

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مشروع مضخات المياه في ولاية #كسلا عبارة عن 4 محطات تعمل بالطاقة الشمسية تطلب إنشاؤها حفر آبار بعمق 400 قدم تقريبا لتفي بالغرض.https://t.co/sy08aOngdn#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/90QCH1yjx3 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 30, 2019