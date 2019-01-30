طيران التحالف ينقذ أهل كُشر من مجزرة

المصدر: حجة - علي جعبور

تلقّى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفياً، أمس، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. وعبّر غوتيريس عن شكره للدعم الذي تقدمه المملكة للدفع نحو تحقيق نتائج إيجابية في الحوار بين الأطراف اليمنية، وتقديره لجهود ولي العهد في هذا الشأن.

وأكد ولي العهد حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار اليمن.

ميدانياً أكدت مقاومة قبائل مديرية كُشر في حجة أن الغارات التي نفذها طيران التحالف على مواقع ميليشيا الحوثي أنقذت قبائل المحافظة من بطشهم، وعززت موقف القبائل الرافض للمد الإيراني. وفي الحديدة منعت الميليشيا المبعوث الدولي مارتن غريفيث وعدداً من المسؤولين الأمميين من زيارة مطاحن البحر الأحمر شرقي المدينة.

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