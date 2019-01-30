مصر تحبط مؤامرة إخوانية في ذكرى «ثورة 25 يناير»

المصدر: القاهرة - وكالات

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على 54 شخصاً، بينهم أعضاء بتنظيم الإخوان الإرهابي، لتخطيطهم لتنظيم احتجاجات والقيام بأعمال تخريبية في ذكرى ثورة 25 يناير.

وكشفت وزارة الداخلية، أمس، عن أن المجموعة كان يتزعمها قيادي إخواني مقيم في تركيا، وذكرت أنه تمّ العثور بحوزتهم على مبالغ مالية وأدوات تخريبية تستخدم في أعمال الشغب.

وقالت «الداخلية» في بيان: «توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد بقيام قيادات التنظيم الهاربة للخارج بالإعداد لتنفيذ مخطط عدائي، يسعى للنيل من الاستقرار الداخلي، في محاولة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد، خلال شهري يناير وفبراير تزامناً مع ذكرى ثورة 25 يناير».

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