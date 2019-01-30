قتيلان بتفجير انتحاري في مقديشو

المصدر: مقديشو - وكالات

قُتل شخصان على الأقل، وأصيب خمسة آخرون، أمس، في تفجير سيارة مفخخة في مقديشو، قرب وزارة النفط الصومالية، وفق ما أفاد مصدر أمني. وقال المسؤول الإقليمي محمد عبدالله تولاه، إن السيارة كانت مركونة داخل محطة وقود أمام الوزارة، مضيفاً: «كانت داخل محطة الوقود حين انفجرت، قُتل مدنيان وأصيب خمسة». وأورد شاهد، أنّ أحد القتيلين امرأة كانت تبيع الشاي قرب مكان الاعتداء. وأردف: «كان انفجاراً قوياً جداً، لحسن الحظ أنّه لم يتسبب باندلاع حريق كان سيأتي على محطة الوقود، وعدد الضحايا محدود».

وأعلنت حركة الشباب الصومالية المتطرّفة، مسؤوليتها عن التفجير، عبر إذاعة تابعة لها. وتشن حركة الشباب، ذات الصلة بتنظيم القاعدة، هجمات بصورة متكررة ضد مسؤولين حكوميين وأجانب وفنادق ومطاعم بالصومال.