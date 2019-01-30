سياسي ليبي: «الإخوان» ارتكبوا جرائم بشعة بدعم قطري

المصدر: جنيف- وكالات

اتهم ممثل بلدية طبرق الليبية بمحادثات جنيف وبروكسل فرج ياسين، تنظيم الإخوان الإرهابي بارتكاب أبشع الجرائم في حق الشعب الليبي بدعم تركي وقطري، مشيرا إلى أن دعوة عدد من النواب الليبيين لتجريم الانضمام إلى الجماعة هو تحرك لإنقاذ ليبيا من شرورهم.

وأشار ياسين في تصريحات لموقع «العين الإخبارية» إلى أن جماعة الإخوان تقف وراء الجرائم المتعددة التي وقعت في ليبيا منذ اندلاع أحداث 17 فبراير 2011، مؤكداً أن الجماعة تقف وراء دخول طرابلس بعد فشلهم في السيطرة على البرلمان، وذلك بضوء أخضر من أحد سفراء الدول الأجنبية الداعمة للجماعة.

وأكد السياسي الليبي، أن جماعة الإخوان دخلت طرابلس لاستخدامها كورقة للمقامرة بها وفرض سلطة الأمر الواقع، مشيراً إلى أنهم يسيطرون على المؤسسات الكبرى ومنها مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط والسفارات الأجنبية ومقار الشركات العالمية.

وأشار السياسي الليبي إلى تصريحات رئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان حول الضغوطات التي تعرضت لها حكومته من دول أجنبية (لم يسمها) كي تبقى جماعة الإخوان في المشهد السياسي حتى لو فشلوا في الانتخابات.

وتطرق ياسين إلى جرائم جماعة الإخوان في ليبيا ومنها تدمير مطار طرابلس العالمي بطائراته ومرافقه وخزانات الوقود، مؤكدا ممارسة بعض الدول الأجنبية لضغوطات تفرض توازناً عسكرياً، وذلك بإسناد حقيبة وزارة الداخلية الليبية إلى الإخوان وهو القرار الذي نفذه رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج.

وأكد أن جماعة الإخوان تعمل من أجل السيطرة علي مفاصل الدولة الليبية بالهيمنة على المجلس الرئاسي، وإصرارها على محاربة الجيش الذي أنقذ البلاد من الدواعش وغيرهم، حيث دعمت جماعة الإخوان التنظيمات الإرهابية لخلق الفوضى في البلاد للسيطرة على مقدراتها.