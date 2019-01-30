كتاب جديد يرصد خفايا أذرع قطر المشبوهة

المصدر: القاهرة- وكالات

أصدر الصحفي المصري محمود بسيوني، كتاباً بعنوان «المصيدة»، يكشف فيه عن تحركات النظام القطري المشبوهة لدفع جماعة الإخوان إلى منظمات حقوق الإنسان، وكيف سيطرت الجماعة الإرهابية عليها لخدمة مصالحها في الشرق الأوسط.

ويضم الكتاب ثلاثة فصول رئيسية، الأول بعنوان «كيف تسلل الإخوان إلى منظمات حقوق الإنسان؟»، والثاني بعنوان «الأناركية والإخوان وداعش»، والثالث بعنوان «منظمات حقوق الإنسان.. تسييس وتمويل أجنبي».

ويكشف الكتاب طرق التسلل الناعم الذي استطاعت جماعة الإخوان القيام به في منظمات دولية كبيرة، مثل منظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش، ومحاولاتها استغلال المنظمات الدولية ومبادئ التدخل الإنساني، التي ترعاها الأمم المتحدة لإشاعة الفوضى في العالم العربي تمهيداً لسيطرتها على السلطة.

كما أشار إلى ظهور منظمات مثل «سواسية»، و«كرامة» القطرية، موضحاً أن هذه المنظمات شاركت في تأسيسها قيادات إخوانية مدعومة من نظام الحمدين، لافتاً إلى أن منظمات المجتمع المدني خلال الانتخابات الرئاسية المصرية في 2012 مارست ضغوطاً كبيرة للحصول على أكبر قدر من تصريحات المراقبة.