الإرياني: الحوثيون يسعون إلى خلق واقع جديد عبر «التعليم الطائفي»

المصدر: Ⅶعدن - وكالات

نبه وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إلى الخطر الذي تمثله الميليشيا الحوثية الإيرانية من خلال تنشئتها لجيل مشبع بثقافة الحقد والكراهية والقتل والتطرف والإرهاب على حد قوله، محذراً في حال عدم قيام المجتمع الدولي بواجبه في دعم معركة استكمال استعادة الدولة في القريب العاجل من نتائج كارثية ليس على المجتمع اليمني فحسب بل المنطقة والعالم.

ونشر وزير الإعلام تسجيلاً مرئياً على صفحته في «تويتر» معلقاً عليه بالقول: «هكذا أصبحت الصالة الكبرى في كلية التربية بجامعة عمران، بعد أن حوّلتها الميليشيا الحوثية الإيرانية مع عدد من ملحقات الجامعة إلى مزار على الطريقة الإيرانية، واستبدلت الطلاب في مقاعد الدراسة بصور قتلاها في الجبهات، والمعامل والمختبرات الدراسية بمجسمات للصواريخ المصنعة في إيران».

واقع جديد

وأكد الوزير الإرياني، أن الميليشيا الحوثية تسعى إلى خلق واقع جديد عبر تدمير العملية التعليمية بمراحلها المختلفة والعبث بالمناهج الدراسية، وتحويل قاعات ومقاعد الدراسة إلى أوكار لتجنيد المقاتلين ومنابر لفرض أفكارها المتطرفة والدخيلة، وتغيير هوية الشعب اليمني، وتدمير النسيج الاجتماعي المتعايش منذ آلاف السنين.