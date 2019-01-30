«الوزراء السعودي» يؤكد التضامن مع السودان في مواجهة التحديات

المصدر: ■ الرياض - وكالات

شدّد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، على تضامن المملكة مع السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ما يجسّد مواقفها الثابتة بقيادة خادم الحرمين الشريفين مع الدول الشقيقة والحرص على أمنها واستقرارها، مشيداً بتأكيد الملك سلمان أن أمن السودان أمن للمملكة واستقرارها استقرار لها، وإرساله وفداً وزارياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

على صعيد آخر، جدّد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على رفض المملكة القاطع لجميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة الهادفة إلى تكريس التمييز العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وطمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة، مشيراً إلى ما عبّرت عنه المملكة في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، بشأن مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

إلى ذلك، أكد وزير الإعلام السعودي، تركي بن عبدالله الشبانة، أن مجلس الوزراء ثمّن تدشين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يعد أهم وأكبر البرامج الثلاثة عشر التنفيذية لرؤية المملكة 2030، ويهدف لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصّة عالمية للخدمات اللوجستية، موضحاً أن هذا البرنامج سيحقق نمواً غير مسبوق وتكاملاً بين 4 قطاعات رئيسة في اقتصاد المملكة.

وأوضح الشبانة أن المجلس نوّه إلى منح لجنة البنوك المركزية مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» جائزة أفضل مدير للمخاطر على مستوى البنوك المركزية في العالم لعام 2018 ـ 2019، نتيجة لجهودها في العمل الفعال لتطبيق منهجية إدارة المخاطر على المؤسسة ككل، وبالشكل الذي يضمن إدارة ومراقبة تلك المخاطر المحتمل مواجهتها.

كما رحّب مجلس الوزراء السعودي بتوقيع المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار للتعاون في جوانب متعددة، والشراكة مع المركز الذي يديره المنتدى العالمي والمختص بالصناعة المستقبلية.