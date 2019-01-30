خطة استجابة

المصدر: الرياض ـ سبأنت

عقد المجلس التنسيقي الثالث لمتابعة المساهمة المالية المشتركة المقدمة من دولة الإمارات و السعودية لدعم وتمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن والبالغ مليار دولار أمريكي، اجتماعاً مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" وذلك في مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في وقت ناقش وزير الخارجية اليمني خالد اليماني مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن سبيستيان تريفيز الترتيبات الجارية لمؤتمر خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2019، والذي سينعقد في جنيف في الـ 26 من شهر فبراير المقبل.

وتطرق اليماني إلى جهود الحكومة في مواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن، وحرصها على العمل مع جميع المنظمات الدولية لتنسيق الجهود، انطلاقاً من مسؤولية الحكومة عن كافة المواطنين اليمنيين دون استثناء.. مؤكداً على أهمية إعادة تقييم العمل الإنساني، وإنهاء العبث الذي تمارسه ميليشيا الحوثي بالمعونات الإنسانية.

ودعا إلى ضرورة الانتقال من مرحلة المساعدات الطارئة إلى برامج الاستدامة الاقتصادية، بهدف تمكين بعض شرائح المجتمع المنتجة لتوليد مصادر العيش لأسرهم الفقيرة. من جانبه، أشاد المسؤول الأممي بمستوى التعاون الذي تبديه المؤسسات الحكومية اليمنية، بهدف تسهيل عمل المنظمات، وإنجاز البرامج الإغاثية.. وأكد على التحسّن الملموس في نشاط موانئ عدن، وما تقدمه من تسهيلات للعمل الإغاثي في اليمن.