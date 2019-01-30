الجيش اليمني يتصدى لهجوم في الضالع

المصدر: عدن - وكالات

تمكن أفراد الجيش الوطني اليمني في اللواء 30 مدرع من كسر هجوم لميليشيا الحوثي على مواقعة في جبهة حمك غرب الضالع (جنوبي اليمن) المحاذية لمحافظة إب. وقالت مصادر عسكرية، إن مواجهات عنيفة دارت بين وحدات من اللواء 30 وميليشيا الحوثي الإيرانية فجر وظهر أمس على مداخل جبهة حمك.

وشن الحوثيون هجوماً مباغتاً من مواقع في العذارب التابعة لمديرية بعدان بمحافظة إب على قطاع ظفار الخاضع للجيش الوطني. وأكدت المصادر أن الجيش تمكن من كسر هجوم الانقلابيين وإعطاب آلية عسكرية لهم وقتل وإصابة عدد منهم، فيما لم يصب أحد من أفراد أو ضباط اللواء 30 بأي أذى. يأتي هذا الهجوم عقب فترة من الهدوء الحذر في المنطقة.