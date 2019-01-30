المصدر: عدن - وكالات

وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني د. نجيب العوج، أمس، مع نائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية د. خالد الخضيري مذكرة تفاهم بشأن تجهيز كلية الصيدلة في جامعة عدن بالمعدات والمختبرات اللازمة. وتبلغ الكلفة التقديرية لعملية التأهيل 6 ملايين دولار. وخلال اللقاء جرى مناقشة استكمال عدد من المشاريع التي يموّلها الصندوق ومستوى التنفيذ للمشاريع والتطلعات المستقبلية لدعم مشاريع التنمية في اليمن، كون الصندوق أحد شركاء اليمن الرئيسيين في عملية التنمية. وتم التطرق إلى موافقة الصندوق على تمويل مشاريع جديدة أهمها تجهيز 7 معاهد فنية وتقنية في اليمن.