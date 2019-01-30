عبدالرقيب فتح يناقش احتياجات محافظة الحُديدة

المصدر: عدن - سبأ نت

ناقش وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبدالرقيب فتح، أمس، مع محافظ محافظة الحديدة د. الحسن علي طاهر، احتياجات المحافظة وإعادة وتأهيل المؤسسات الحكومية وتنفيذ المشاريع الإغاثية والتنموية.

وجدّد وزير الإدارة المحلية حرص واهتمام الحكومة بمحافظة الحديدة لإعادة تحريرها وتقديم المشاريع الإغاثية والإنسانية للتخفيف من معاناة المواطنين جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإيرانية وما تسببت به من أوضاع مأساوية.

وأعرب محافظ الحديدة عن شكره وتقديره لاهتمام وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة بأوضاع المحافظة.. مستعرضاً احتياجات المحافظة وعدد من المديريات وتنفيذ عدد من مشاريع المياه والكهرباء والصحة وغيرها.