قائد مقاومة حجور لـ« البيان »: طيران التحالف أنقذ أهالي كُشر

المصدر: Ⅶ حجة - علي جعبور

نفذ طيران التحالف العربي سلسلة من الغارات الجوية، استهدفت مواقع وتمركزات ميليشيا الحوثي الإيرانية في أطراف مديرية كُشر غرب محافظة حجة، وكشفت مصادر محلية لـ«البيان» سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف جماعة الحوثي، التي تفرض حصاراً على سكان كشر منذ أيام، وتنفذ حملة قصف عشوائي متواصل يستهدف منازلهم وقراهم.

استغاثةوقال قائد مقاومة حجور الشيخ باقي عمير النمشة والذي كان قد وجّه نداء استغاثة للتحالف العربي والشرعية لإنقاذ أبناء قبيلته من محرقة حقيقية (حسب وصفه) تنفذها ميليشيا الحوثي: إن هذه الغارات هي استجابة من الأشقاء لنداء قبائل حجور، مشيراً إلى أنها أتت أوكلها وعززت موقف القبائل الرافض للمد الإيراني، مؤكداً أنها أنقذت أهالي المديرية.

صمود

وأضاف النمشة: نحن صامدون في متارسنا وقرانا وبيوتنا، ونواجه اعتداء الميليشيا الإيرانية الغازية لمديريتنا بكل ما نملك من رجال وسلاح، حتى وإن كان ميزان القوة في مصلحة الحوثيين بفعل استخدامهم سلاح الجيش الذي نهبوه من المعسكرات بعد انقلابهم، لكن دخول طيران التحالف العربي على الخط ومساندتنا كان عامل قوة ومعنوية في مصلحتنا، وخاصة أنه جاء بعد يوم من اجتماع رئيس الميليشيا المشاط بعملائه من محافظة حجة وتوجيهاته بحسم المعركة في حجور لمصلحة الحوثيين.

وعبّر النمشة عن شكره وتقديره للأشقاء في التحالف العربي على مساندة قبائل حجور وتدمير دبابات ومدفعية الحوثيين، التي تسببت منذ بداية الحصار في قتل المدنيين وترويع الآمنين في بيوتهم. يذكر أن الميليشيا عاودت قصف قرى حجور منذ، فجر أمس، بالمدفعية الثقيلة واستحدثت نقاط تمركز جديدة في الحدود الجنوبية لمديرية كشر في محاولة لتشديد الحصار المفروض عليها منذ أيام.

تصدٍ

وتصدت قبائل حجور، أمس، لهجوم عنيف شنته ميليشيا الحوثي من ثلاثة محاور. وقالت مصادر محلية: إن «الحوثيين شنوا هجوماً عنيفاً من ثلاثة محاور من جهة الشنافية والحديتين والقيم، واستخدموا القنابل والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون والآر بي جي والقصف المدفعي العشوائي من دباباتهم المتواجدة في المندلة».

وأوضحت المصادر، أن «قبائل حجور تصدت للهجوم الحوثي، وأوقعت خسائر بشرية كبيرة في صفوف الحوثيين الذين تناثرت جثثهم في الجبال».



7+1

أوضح الناطق باسم التحالف العربي تركي المالكي، أنه وصل أمس إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض الأسير الجندي موسى عواجي. وقال إنه نتيجة للجهود المشتركة لقيادة قوات التحالف والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفث، التي تمخض عنها إطلاق سراح الأسير السعودي لظروفه الصحية ولعدم تلقيه الرعاية اللازمة لدى الميليشيا الحوثية، فقد وافقت قيادة التحالف على إطلاق سبعة محتجزين من العناصر الحوثية. التحالف. الرياض - وام