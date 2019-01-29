استشهاد 6 مدنيين في المخا بينهم أحد أفراد طاقم قناة أبوظبي بانفجارعبوة حوثية ناسفة

استشهد 6 مدنيين بينهم زياد الشرعبي أحد أفراد طاقم قناة أبوظبي، إضافة لطفلين فيما أصيب أكثر من 20 مدنيا بينهم الإعلامي فيصل الذبحاني مراسل قناة أبوظبي، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي في أحد أسواق مدينة المخا التابعة لمحافظة تعز وسط اليمن مساء أمس.
ودأبت الميليشيا الحوثية على ممارسة جرائمها المتكررة تجاه اليمنيين عبر زرع العبوات الناسفة والألغام وإطلاق قذائف الهاون على منازلهم، في وقت طالت فيه هذه الجرائم الإعلاميين الذين تعرضوا لحملات حوثية ممنهجة، هدفت لوقف فضح ممارسات الميليشيا الوحشية وأعمالها الإرهابية وجرائمها المتعددة.