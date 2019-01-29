استشهاد 6 مدنيين في المخا بينهم أحد أفراد طاقم قناة أبوظبي بانفجارعبوة حوثية ناسفة

المصدر: وام

ودأبت الميليشيا الحوثية على ممارسة جرائمها المتكررة تجاه اليمنيين عبر زرع العبوات الناسفة والألغام وإطلاق قذائف الهاون على منازلهم، في وقت طالت فيه هذه الجرائم الإعلاميين الذين تعرضوا لحملات حوثية ممنهجة، هدفت لوقف فضح ممارسات الميليشيا الوحشية وأعمالها الإرهابية وجرائمها المتعددة.