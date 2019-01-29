مقتل وإصابة أكثر من 20 شخصا بينهم مصور قناة أبوظبي بتفجير إرهابي في المخا

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني التفجير الإرهابي الذي استهدف مواطنين في سوق شعبي بمدينة المخا، غربي اليمن، بدراجة نارية مفخخة أدت لمقتل وإصابة أكثر من 20 مواطنًا.

وأوضح مصدر محلي أن مصور قناة أبوظبي زياد الشرعبي وثلاثة آخرين قتلوا، وأصيب 18 بينهم مراسل القناة فيصل الذبحاني، في تفجير الدراجة النارية التي كانت مركونة بالقرب من كافتيريا مقهى الشعب أمام محطة باصات النقل إلى مدينة عدن.

وقال وزير الإعلام أن ‏هذه الجريمة الإرهابية النكراء تؤكد توظيف ‎المليشيا الحوثية ومن خلفها طهران للإرهاب كورقة في حربها التي تشنها على الشعب اليمني منذ أربعة اعوام، ومساعي المليشيا لتفجير الأوضاع من جديد ونسف اتفاق ‎ستوكهولم عبر الأعمال الإرهابية واستمرار خرقها لوقف إطلاق النار.

وعبر الوزير الإرياني عن عظيم التعازي والمواساة لأسر الشهداء والجرحى، كما قدم تعازيه لمؤسسة أبو ظبي للإعلام في استشهاد أحد العاملين ضمن طاقمها في اليمن، مؤكدًا أن جرائم المليشيا الحوثية لن تسقط بالتقادم وأن استهدافها للإعلاميبن يؤكد نهجها الظلامي.

١-ندين ونستنكر الجريمة الارهابية الجبانة التي نفذتها #المليشيا_الحوثية_الايرانية بتفجير عبوة ناسفة زرعت في دراجة نارية في مطعم شعبي بمدينة #المخأ الساحلية، والذي اسفر عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة 18 آخرين في حصيلة غير نهائية بينهم اثنين من الاعلاميين العاملين في قنوات أبوظبي — معمر الإرياني (@ERYANIM) January 28, 2019