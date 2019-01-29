لجنة عربية تناقش مواجهة التمدّد الإسرائيلي في أفريقيا

المصدر: القاهرة - واس

عقدت اللجنة العربية الخاصة بمواجهة المخططات الإسرائيلية في القارة الأفريقية، أمس، اجتماعها الرابع بالجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة المملكة العربية السعودية، ومشاركة الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبوعلي.

وقال أبوعلي في تصريح له عقب اختتام اجتماع اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 8172 الصادر عن مجلس الجامعة، إن الاجتماع ناقش سبل مواجهة التمدّد الإسرائيلي في القارة الأفريقية على ضوء مستجدات وتطورات العلاقات الإسرائيلية الأفريقية بما في ذلك استئناف العلاقات الإسرائيلية - التشادية مؤخراً، وتعزيز آليات التنسيق والمتابعة في تنفيذ خطة العمل المعتمدة والقرارات التي تتخذها اللجنة الوزارية على مستوى إدارات أفريقيا في وزرات الخارجية العربية واتخاذ التوصيات اللازمة بهذا الشأن.