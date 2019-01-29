البحرين ترفض التدخل في شؤونها أو التشكيك في نزاهة قضائها

المصدر: وام

أكد الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، رفض المملكة التدخل في شؤونها الداخلية أو التشكيك في نزاهة قضائها المستقل.

وقال الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة - في تصريح بثته وكالة الأنباء البحرينية على خلفية قضية مواطن بحريني محكوم عليه بالسجن عشر سنوات غيابيا في قضية إرهابية - إن البحرين دولة مؤسسات وماضية قدما في إنفاذ القانون والعمل في إطاره وترسيخ نهج الإصلاح والعدالة.

وشدد الوزير البحريني على ضرورة احترام إجراءات التقاضي ووضع الأمور في نصابها الصحيح وعدم تجاوز الحقائق من خلال بث تقارير ومعلومات مغلوطة، قائمة على الانحياز وعدم الموضوعية.