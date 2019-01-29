خبير دستوري: لا تأثير على سير الانتخابات في الجزائر بسبب وفاة مدلسي

المصدر: الجزائر- أ.ف.ب ود.ب.أ

أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أمس، وفاة رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي عن 76 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

وجاءت وفاة مدلسي الذي يشغل هذا المنصب منذ 2013، قبل أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل، علماً بأن المجلس الدستوري هو من يوافق على الترشيحات ويعلن النتائج النهائية.

ونفى المختص في الدستور الجزائري بلقاسم نايت صالح صحة ما يتم تداوله حول تأجيل الانتخابات الرئاسية، بسبب وفاة مدلسي بحجة أن المجلس هو المختص بالمصادقة على الترشيحات.

وأكد الحقوقي صالح، لوكالة الأنباء الألمانية أن نائب رئيس المجلس وباقي نوابه يمكنهم تولي مهام مدلسي في المرحلة المقبلة. وأضاف أن رئيس الجمهورية يملك صلاحية تعيين رئيس جديد للمجلس الدستوري.

يشار إلى أن المجلس يتألف من 12 عضواً، أربعة منهم يعينهم رئيس الجمهورية مع رئيس، ونائب رئيس المجلس، كما ينتخب المجلس الشعبي الوطني عضوين وينتخب مجلس الأمة عضوين، فيما تختار المحكمة العليا عضوين.