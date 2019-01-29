عريضة في «النواب» الليبي لحظر «الإخوان»

المصدر: Ⅶ تونس،طرابلس - الحبيب الأسود،وكالات

وقّع عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي عريضة تطالب رئاسة البرلمان بحظر جماعة الإخوان في ليبيا، مطالبين إياه، بوضع بند في جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، للتصويت على مشروع القانون.

وعلمت «البيان» أن البرلمان الليبي ، الذي يتخذ من مدينة طبرق (شرق) مقرا له ، سينظر خلال جلسته المقررة لبعد غد الخميس في إصدار قرار ملزم بحظر جماعة الإخوان في ليبيا ، وتصنيفها كجماعة إرهابية ، وتجميد كافة أنشطتها ، وتأميم ممتلكاتها ،وتتبع مصادر تمويلها ، ومعاقبة كل من يروّج لفكرها.

ميدانياً، أعلنت غرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الليبي، مقتل القيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي عادل أحمد العبدلي المكنى «أبو الزبير الليبي»، في عملية أمنية بحي حجارة بمدينة سبها جنوب البلاد.

وقالت الغرفة، في بيان الليلة قبل الماضية، إن «العبدلي من العناصر الإرهابية الخطرة جداً وسبق أن انضم للتنظيم في سوريا وتم ترحيله إلى ليبيا سنة 2004 وسجن في سجن أبوسليم».

وأضافت الغرفة أن العبدلي خرج من السجن عام 2011 وأصبح من العناصر النشطة، وخاصة في تجنيد ونقل العناصر المتطرفة بين سوريا وليبيا، لافتة إلى علاقته بجبهة النصرة (فرع تنظيم القاعدة الإرهابي بسوريا)، وصلته بالإرهابي عبد المنعم الحسناوي، المكنى «أبوطلحة» الذي قتل في عملية نوعية للقوات المسلحة الأسبوع الماضي.

عملية أمنية

وتأتي العملية الأمنية في سبها في إطار عملية عسكرية أطلقها الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، منتصف يناير الجاري، لتطهير جنوب غرب ليبيا من الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية.

زيارة وفد

يأتي هذا في وقت زار وفد من الحكومة الليبية المؤقتة، المنبثقة عن البرلمان الشرعي. مدينة سبها بعد سيطرة الجيش الليبي على المدينة، ضمن عملية عسكرية لتحرير الجنوب من الجماعات الإرهابية.

وأفادت وكالة «رويترز» نقلاً عن مسؤول ليبي أن الوفد، الذي يضم وزير الداخلية، انتقل جواً إلى قاعدة جوية خارج المدينة، ثم عقد اجتماعاً داخل مدينة سبها.

إعادة تشغيل

في غضون ذلك، أعلن مسؤول بالمؤسسة الوطنية الليبية للنفط أن ميناء السدرة أعيد فتحه بعد غلقه بسبب سوء الأحوال الجوية. وأضاف أن ميناءي رأس لانوف والبريقة ما زالا مغلقين، لكن لم يحدث تراجع في إنتاج الخام بسبب عدم كفاية الطاقة التخزينية.