المصدر: عمّان ـ د.ب.أ

أعلنت السفارة الإسبانية في الأردن أمس عن تمويل تكاليف تشغيل مركزين صحيين تابعين لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأردن.

وأوضحت السفارة، في بيان، أن التمويل سيتم من خلال الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، وستُمكن هذه المساهمة من استمرار توفير الرعاية الصحية للاجئي فلسطين خلال الـ15 شهراً المقبلة. ولفتت إلى أن قيمة هذا التبرع تقدر بـ500 ألف يورو، تضاف إلى المساهمة السخية البالغة 5ر19 مليون يورو التي تعهدت الحكومة بتقديمها إلى الوكالة العام الماضي. ولفتت السفارة إلى أن هذه المساهمة ستساعد في الحفاظ على الخدمات الصحية في المركزين وضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الرعاية الصحية الأولية للاجئي فلسطين المقيمين في المنطقتين.