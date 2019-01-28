الأمم المتحدة تتعهد بإخراج الحوثي من الحُديدة والموانئ

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

تعهّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالتنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة وبمغادرة الحوثيين للمدينة والموانئ الثلاثة المنصوص عليها في اتفاق السويد. وقال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني إن الأمين العام للأمم المتحدة التزم بأن اتفاق الحديدة سينفذ، وأن الحوثيين سيغادرون المدينة والموانئ كخطوة أولى باتجاه تحقيق السلام في اليمن. وأضاف اليماني عبر تغريدة في «تويتر» أن غوتيريس وعد بألا يخذل الشعب اليمني الذي تربطه به علاقة، خاصة منذ أن كان مفوضاً سامياً للاجئين.

في الأثناء، باشر رئيس البعثة الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحُديدة، باتريك كاميرت، نشاطه في اليمن، بعدما تردد من أنباء عن تقدمه باستقالة نهائية، مع تكرار الانتهاكات الحوثية لاتفاق السويد. ووصل الجنرال كاميرت إلى صنعاء قادماً من عدن التي تلقى فيها من وفد الحكومة الشرعية في لجنة إعادة الانتشار بمدينة الحديدة، مقترحات حول إدارة موانئ المدينة وآلية إعادة الانتشار. وناقش الطرفان إمكانية عقد لقاء مشترك يجمع فريق الحكومة مع الحوثيين.

إلى ذلك، تقود ميليشيا الحوثي الإيرانية حملة عسكرية شرسة ضد قبائل حجور، في مديرية كشر بمحافظة حجة، وعقدت الميليشيا النية في ما يبدو لاقتحام المديرية غير الخاضعة لسلطتها بقوة السلاح والتنكيل بأهلها، حيث فرضت عليهم حصاراً خانقاً، بالتزامن مع تنفيذها حملة قصف مدفعي مكثف يستهدف المنازل بشكل مباشر، في وقت أفادت مصادر رسمية أن قوات الجيش الوطني أحرزت تقدماً جديداً، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، ولاحقت فلول ميليشيا الحوثي في مديرية رازح شمال محافظة صعدة.

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