«تحيا تونس» حزب جديد يرأسه الشاهد

المصدر: تونس - البيان، وكالات

أعلن عشرات من نواب البرلمان التونسي والوزراء، أمس، تشكيل حزب جديد يحمل اسم «تحيا تونس» من المتوقع أن يتزعمه رئيس الوزراء يوسف الشاهد. وبحضور آلاف الأنصار في مدينة المنستير الساحلية معقل الحبيب بورقيبة، أول رئيس تونسي وأب الحداثة في تونس، تم إعلان الحزب الذي صوّت أنصاره لاختيار اسمه «تحيا تونس».

يأتي إعلان الحزب الجديد بعد أشهر من خلافات محتدمة بين قيادات حزب نداء تونس الذي يقوده نجل الرئيس الباجي قايد السبسي. وانضم إلى الحزب الجديد عشرات النواب المستقيلين من حزب نداء تونس والمستشارين في البلديات، متهمين حافظ قايد السبسي نجل الرئيس التونسي بأنه يسعى لخدمة مشروعه الشخصي.

ولم يحضر يوسف الشاهد الاجتماع الأول، لكن قيادات في الحزب قالوا إنه سيكون زعيم الحزب الجديد.‭‭ ‬

ومن بين قادة الحزب الجديد سليم العزبي المدير السابق لديوان السبسي.

وقالت النائب في البرلمان زهرة إدريس: «هدفنا سيكون تأسيس حزب قوي يقود الإصلاحات الاقتصادية ويعيد الأمل للتونسيين».