الجامعة العربية تطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني

المصدر: Ⅶعواصم- البيان، وكالات

طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لعدوان وظلم الاحتلال الإسرائيلي في وقت اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس، معظم مدن وقرى الضفة الغربية. وطالب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، سعيد أبو علي، البدء بالضغط الجاد على إسرائيل لإلزامها بالامتثال لقواعد القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والإقرار بالحقوق الفلسطينية، في ظل التصعيد والإجراءات الإسرائيلية على الأرض.

وفي هذا الإطار، دان أبوعلي في تصريح له التصعيد الاحتلالي ضد الشعب الفلسطيني، وكان آخره هجوم المستوطنين على قرية المغير شمال شرق رام الله الليلة قبل الماضية، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات.

يأتي هذا فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس معظم مدن وقرى الضفة الغربية. وداهم جيش الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم وجرت مواجهات مع الشبان واعتقل 10 فلسطينيين في محافظات الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه جرى نقل المعتقلين إلى مراكز التحقيق في سجون الاحتلال، فيما زعم أنه عثر على سلاح محلي الصنع خلال عمليات تفتيش في قرية نعلين قضاء رام الله وصادر قطعة سلاح من نوع «كارلو».

من جهة أخرى، أصيب الليلة الماضية فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن قوات الاحتلال فتحت نيرانها صوب مجموعة من الفلسطينيين قرب السياج الفاصل شرق مخيم البريج، ما أدى إلى إصابة أحدهم (25 عاماً) بعيار ناري في الجزء العلوي من جسده، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج

اقتحامات

في غضون ذلك، اقتحم مستوطنون متطرفون يهود باحات المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة. وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الخطيب أن 39 مستوطناً اقتحموا المسجد في الفترة الصباحية، ونفذوا جولات مشبوهة في «الأقصى»، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.