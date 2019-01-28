عمّان تدعو دمشق لحضور مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

المصدر: عمّان،القاهرة - وكالات

أعلن رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، أمس، أن المملكة دعت رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ، إلى حضور أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، الذي سيعقد في عمّان مارس المقبل.

وقال الطراونة، خلال استقباله أمس، نقيب المحامين السوريين عضو مجلس الشعب السوري، نزار السكيف، والوفد المرافق: «ندرك أهمية التنسيق والتعاون بين الأردن وسوريا لا سيما في الشأن البرلماني، لذا جاءت الدعوة لرئيس مجلس الشعب السوري».

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الطراونة تأكيده ضرورة «الدفع بخطوات التعاون إلى الأمام»، مشيراً إلى أنه «لا مصلحة لأي طرف بسوريا مفككة، ممزقة، يرتع فيها الإرهابيون وقوى التدخل الخارجي».

وقال الطراونة: إن بلاده لم تتورط في الحرب السورية ولم تتاجر بدماء السوريين.

من جهته، أكد السكيف تطلع بلاده إلى «تعزيز العلاقات الأردنية- السورية في المجالات كافة»، مضيفاً أن «دعوة رئيس مجلس الشعب السوري لها مدلولات سياسية، وهي آفاق ستجد تلبية من الطرف السوري».

وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن مواقف الأردن تجاه سوريا واضحة وثابتة، وتقوم على أساس إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، والحفاظ على وحدة أراضيها وشعبها،والقضاء على كل العناصر الإرهابية داخلها.

إلى ذلك،شدد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على أهمية التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية يضمن الحفاظ على وحدة البلاد، وذلك خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى سوريا، غير بيدرسون.