بتمويل إماراتي.. تخريج دفعة من الأمن والشرطة بحضرموت

المصدر: Ⅶ حضرموت - وام

شهدت محافظة حضرموت وبحضور محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني حفل تخريج الدفعة الرابعة من منتسبي الأمن العام والشرطة في ساحل حضرموت ضمن برنامج تأهيل منظومة الأمن والشرطة الذي تموله دولة الإمارات بالتنسيق مع وزارة الداخلية اليمنية.

وشهد الاحتفال ممثل وزارة الداخلية العميد أحمد بن سيف المهيري والشيخ عمرو بن حبريش العليي وكيل محافظة حضرموت وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية اليمنية.

وعبر محافظ حضرموت - في كلمته خلال حفل التخريج الذي أقيم في ميدان الفيصل بمعسكر الربوة في المكلا - عن شكره وامتنانه لدول التحالف العربي وعلى رأسها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية لجهودهما في دعم استقرار وأمن حضرموت.. لافتاً إلى أن هذا البرنامج التأهيلي والتدريبي الذي مولته دولة الإمارات قد حقق نجاحات كبيرة منذ بداية تدشينه حتى اليوم بفضل الدعم الكبير والإمكانيات التي وفرتها دولة الإمارات لقطاع الأمن من معدات ومركبات وأجهزة اتصالات وأسلحة وترميم للمقار الأمنية في كافة مديريات ساحل حضرموت.

وأوضح المحافظ البحسني أن هذه الدفعة الجديدة سينتشر أفرادها في مديريات غيل بن يمين وحجر والضليعة ودوعن ويبعث ضمن خطة توسيع الانتشار الأمني في مديريات الهضبة والمديريات الغربية لحضرموت. وجرى خلال الحفل تقديم عرض عسكري للخريجين، وتكريم الأوائل والمتميزين في الدفعة.