المصدر: صنعاء – وكالات

نفذت ميليشيا الحوثي الإرهابية، حملة اعتقالات طالت عدداً من ضباط وأفراد ومنتسبي البحث الجنائي في العاصمة صنعاء. ونقلت مواقع إخبارية محلية عن مصدر أمني قوله، إن عناصر ما يسمى الأمن الوقائي التابع للحوثي، قاموا بحملة اعتقالات استهدفت عدداً من ضباط وأفراد ومنتسبي البحث الجنائي، على خلفية كشف الانتهاكات، التي طالت عدداً من المعتقلات في سجون الميليشيا.

وأوضح المصدر أن الميليشيا اتهمت ضباط البحث الجنائي بتسريب معلومات عن المعتقلات وأماكن اختطافهن.

وأشار إلى أن عناصر الأمن الوقائي هددوا أفراد البحث الجنائي بالتصفية في حال لم يقوموا بالاعتراف عمن قام بتسريب المعلومات. وكان مصدر أمني، عن قيام ميليشيا الحوثي بنقل عدد من المعتقلات في سجن البحث الجنائي إلى جهات مجهولة.

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قال صندوق النظافة والتحسين بمحافظة مأرب «إنه تمكن من رفع 88 ألفاً و38 طناً من المخلفات الصلبة خلال العام الماضي 2018 من مدينة مأرب وضواحيها ومدينتي حريب والحصون ومركز مديرية الوادي». وأضاف الصندوق في بيان إنه «وفر31 فرصة عمل جديدة في مجال النظافة حيث ارتفعت القوى العاملة 341 عاملاً».

وفي مجال التحسين تمكن الصندوق من زراعة 3 آلاف و587 شجرة في شوارع رئيسة بمدينة مأرب وضواحيها، من مختلف الأشجار المثمرة والجمالية المزهرة، إلى جانب المساهمة في تشجير ساحات عدد من المدارس والمرافق والمباني الحكومية وتأهيل مشتل زراعي خاص بالتحسين لإنتاج 5000 شتلة ركيزة هامة لتنفيذ المرحلة المقبلة من تشجير بقية شوارع المدينة. مأرب - سبأ نت