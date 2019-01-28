إسرائيل تثني على دور قطر في تعميق الانقسام الفلسطيني

المصدر: Ⅶ عواصم - وكالات

لا يزال المال القطري يؤدي دوراً كبيراً في تكريس الانقسام الفلسطيني بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، وهو ما تعتبره إسرائيل «الإنجاز الأكبر» لتعزيز الفرقة بين الفلسطينيين برعاية قطرية.وسمحت إسرائيل قبل أيام بدخول دفعة ثالثة إلى غزة من المال القطري المخصص لحماس، من دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية، التي اعتبرت الخطوة تعزيزاً للانقسام والابتعاد بغزة أكثر فأكثر نحو المجهول.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول في الحكومة الإسرائيلية، قوله إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تمكنت من تحقيق «إنجاز كبير» في فصل القطاع عن الضفة من خلال السماح بإدخال الأموال القطرية لغزة. وأضاف المسؤول، الذي نقلت تصريحاته صحيفة «إسرائيل هيوم» قوله: «نجحنا في فصل غزة عن الضفة الغربية، وهذا إنجاز كبير. لم يعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس صاحب القرار بغزة».

وأشار إلى أن «السلطة الفلسطينية كانت ترفض منذ توقيع اتفاق أوسلو في عام 1993 أي رقابة إسرائيلية على الأموال المنقولة إلى قطاع غزة، وأن إسرائيل أصبحت الآن تراقب كل دولار يدخل إلى القطاع».

لكن دخول قطر على خط الأزمة بين السلطة وحماس، منذ انقلاب الأخيرة على الشرعية في يونيو 2007، جعل يد إسرائيل العليا في تقرير مصير غزة من الناحية المالية، بمساعدة من الدوحة.