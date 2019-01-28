المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعلن الجيش المصري، أمس، القضاء على اثنين من القيادات الرئيسية للعناصر الإرهابية بمحافظة شمال سيناء.

وأوضح الناطق العسكري العقيد تامر الرفاعي، عبر الصفحة الرسمية للناطق باسم الجيش على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه: «في إطار جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب، وبناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة بشأن تجمع للعناصر الإرهابية في إحدى البؤر الإرهابية بشمال سيناء، قامت القوات الجوية بتنفيذ طلعة جوية مركزة لاستهداف البؤرة الإرهابية، وبمتابعة نتائج القصف الجوي، تبين أنه أسفر عن القضاء على عدد من العناصر الإرهابية، بينهم اثنان من القيادات الرئيسية لـ/‏‏التنظيم الإرهابي/‏‏ بشمال سيناء».

وكان الجيش المصري أطلق في فبراير الماضي العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018».