المصدر: Ⅶ بغداد - أ.ف.ب

قتل أربعة عناصر شرطة، وأصيب آخرون بجروح، أمس، في انفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا مركزاً أمنياً عند مدخل قضاء الشرقاط شمال بغداد.

وأوضح قائمقام الشرقاط علي دودح، أن عبوة أولى انفجرت لدى مرور سيارة مدنية تقل عناصر من الشرطة إلى مقر عملهم عند المدخل الجنوبي للشرقاط، التي تبعد 250 كيلومتراً إلى شمال بغداد، وكانت معقلاً لتنظيم داعش في السابق.

وأضاف دودح، أن الانفجار أسفر عن مقتل شرطييْن، وإصابة ثمانية بجروح، وهي حصيلة أكدها ضابط برتبة مقدم طلب عدم كشف هويته. وبعد وصول التعزيزات والنجدة، انفجرت عبوة ثانية بعد نحو ساعة ونصف الساعة من الأولى وفق دودح. ولفت الضابط في الشرطة العراقية إلى أن الانفجار الثاني أسفر عن مقتل شرطييْن آخرين، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.