الشرعية تصرف اليوم مرتبات المتقاعدين في مناطق الحوثيين

المصدر: عدن - وكالات

أعلنت الحكومة اليمنية، أمس، موعد صرف مرتبات المتقاعدين اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. ودعا رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، علي الهدار، المتقاعدين بالمحافظات غير المحررة كافة، للتوجه إلى مصرف الكريمي (اليوم الاثنين)، لتسلُّم مرتباتهم لشهر يناير مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة.

وأكد الهدار، بحسب ما نقلت وكالة سبأ الرسمية، وفاء الهيئة بالتزاماتها تجاه المتقاعدين، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية واستمراراً، لما تم صرفه خلال الأشهر الماضية. وللشهر الرابع على التوالي، تصرف الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات رواتب المتقاعدين في المناطق غير المحررة، من حساب الحكومة العام في البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.

ويبلغ عدد المتقاعدين في مناطق سيطرة الحوثيين والمستفيدين من عملية الصرف قرابة 39 ألف متقاعد بإجمالي راتب شهري قدره مليار و734 مليون ريال. ويعاني موظفو الدولة اليمنية توقف مرتباتهم منذ أعوام بسبب انقلاب الحوثيين، وسيطرتهم على البنك المركزي في صنعاء، ونهب احتياطاته النقدية من العملة الوطنية والعملات الأجنبية، ناهيك عن توقف تصدير النفط نتيجة الحرب الدائرة في البلاد.