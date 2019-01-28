الحكومة اليمنية تنتقد موقف الأمم المتحدة من مجزرة النازحين

المصدر: ■ عدن ـ سبأنت

عبّرت الحكومة عن أسفها لبيان منسقة الشؤون الإنسانية، التابعة للأمم المتحدة في اليمن، ليزا غراندي، الذي لم يُدِن بوضوح مليشيا الحوثي الإيرانية، في استهدافها لمخيم النازحين بمديرية حرض بمحافظة حجة، والذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص، وإصابة قرابة 30 آخرين، بعضهم في حالة حرجة، ومعظم الضحايا من النساء والأطفال.

ودعت اللجنة العليا للإغاثة، في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، إلى تسمية الأمور بمسمياتها، وتحميل الانقلابيين المسؤولة الكاملة والواضحة، على كافة المجازر والجرائم التي يرتكبونها يومياً بحق المدنيين والنازحين، والانتهاكات بحق العمل الإغاثي والإنساني.