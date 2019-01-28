الميليشيا تنهب وتدمر متحفاً في ذمار

المصدر: عدن- سبأ نت

نهبت ميليشيا الحوثي الانقلابية متحف بينون الأثري بمديرية الحداء بمحافظة ذمار وعبثت بمحتوياته. ونقلت وكالة سبأ الرسمية، عن مدير عام فرع الهيئة العامة للمتاحف والآثار والمخطوطات بذمار فايز الضبياني أن عناصر الميليشيا الإيرانية أقدمت على اقتحام المتحف ونهبت العديد من القطع الأثرية المهمة، التي كان يحتويها المتحف وأفرغت مكتبته الوطنية وملأت جدران قاعاته بصور قتلاها، ولفت إلى أن مسلحي الحوثي تعمدوا نزع صور رموز ثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة وصور رؤساء اليمن المتعاقبين على حكمه منذ قيام الجمهورية، الموجودة في جدران المتحف واستبدلتها بصور رمز السلالة الحوثية. وحمل الضبياني جماعة الحوثي مسؤولية العبث بتاريخ وتراث اليمن، داعياً إلى التحرك لحماية تراث اليمن من السلب والنهب، وتوحيد الصف لوضع حد لمثل هذه التصرفات المستفزة.